"Послы G7 приветствуют предварительные выводы Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека и отмечают, что первый тур президентских выборов, проведенный 31 марта, прошел в конкурентной борьбе и в основном в мирной и безопасной атмосфере", - говорится в заявлении.
G7 Ambassadors' statement pic.twitter.com/yMGyqDWtX6— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) April 1, 2019
По выводам Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), выборы президента Украины в первом туре были конкурентными, избиратели имели широкий выбор среди кандидатов, явка была высокой, а фундаментальные свободы в целом уважались.
Европейский союз рассчитывает на проведение свободных и честных выборов президента Украины во втором туре голосования 21 апреля.
В заявлении главы делегации Европарламента по наблюдению за выборами Дариуша Росати говорится, что первый тур президентских выборов в Украине был конкурентным, а голосование проходило в сложном контексте, в частности, за ситуацию в Крыму и в восточных регионах.
"Исламское государство" разгромлено, но не исчезло
Джихадистский халифат уничтожен, однако многие...
Ядерный бомбардировщик США отработал бомбометание по базе Балтфлота РФ (1)
Ядерный бомбардировщик США Boeing B-52H Stratofortress был...
НАТО отмечает 70-летие на фоне трансатлантической напряженности (2)
Министры иностранных дел стран НАТО соберутся на этой...
Климкин: Украина продолжит движение в ЕС и НАТО с любым президентом (4)
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверен,...
НАСА: ракетные испытания Индии - реальная угроза для МКС (1)
Уничтожение Индией орбитального спутника - ужасный шаг,...
TOP новостей
Трудно поверить: Польша уже не рай дешевых продуктов (77)
Миф развенчан: соседняя Польша понемногу утрачивает...
Сколько в этом году будут стоить пасхальные яйца (2)
Приближается Пасха , растут продажи яиц. По подсчетам,...
Гарри Каспаров - о выборах в Украине: "Молчать и завидовать" (102)
Политик, чемпион мира по шахматам, организатор Форума...
Профсоюз тюремных врачей проводит пикет у здания правительства Литвы
Профсоюз медработников системы учреждений лишения...
Автопарк компании CityBee пополнил зеленый автомобиль "Жигули" (16)
В 1979 г. в Японии появился первый переносной магнитофон...