Так называемый "Механизм быстрого реагирования" (Rapid Response Mechanism) позволит быстро и скоординировано ответить на манипуляции с выборами, пропаганду, а также прочие "недопустимые действия" и попытки дестабилизации, исходящие от "таких стран, как Россия".

В частности, спецслужбы США обвиняют Россию в организации хакерской атаки на почту Хиллари Клинтон: этот инцидент стал одной из причин, приведших к провалу Клинтон на президентских выборах.

А в Германии считают, что Кремль намеренно вбрасывал ложную информацию, чтобы повлиять на общественное мнение в этой стране. Одним из самых громких скандалов стало дело "девочки Лизы", которую якобы похитили и изнасиловали мигранты. Кроме того, "исключительно проблематичной" страны G7 видят поддержку РФ европейских партий и движений, которые выступают против Евросоюза.

С помощью новой системы защиты страны-члены Группы семи планируют анализировать данные о подобных информационных атаках, а также обмениваться ими друг с другом. Предполагается, что " в идеальном случае" на атаку должна последовать скоординированная реакция, которая может выражаться в виде ответной кампании или санкций.

Также планируется совместно работать с интернет-провайдерами и социальными медиа, чтобы помешать иностранному вмешательству в свои выборы. "Иностранные субъекты стремятся подорвать наши демократические общества и институты, наши избирательные процессы, наш суверенитет и нашу безопасность", — говорится в резюме саммита лидеров "большой семерки" (цитата по Reuters).

В G7 входят США, Канада, Япония, Великобритания, Италия, Германия и Франция. Россия была исключена из так называемой "большой восьмерки" в 2014 году из-за присоединения Крыма.

По мнению президента США Дональда Трампа, Россию следует вернуть в состав саммита — это будет способствовать укреплению мирового порядка. "Нравится ли вам это или нет, это может быть неполиткорректно, но нам нужно управлять миром. И на G7, которая была G8, они выкинули Россию. Они должны дать России [возможность] вернуться, потому что Россия должна быть за столом переговоров", — заключил Трамп.