Страны G20 обещали создать единый фронт в борьбе с коронавирусом

"Борьба с этой пандемией требует прозрачного, мощного, скоординированного, масштабного и научно обоснованного глобального ответа в духе солидарности", - говорится в совместном заявлении стран G20 по итогам внеочередного саммита, проведенного по видеосвязи в четверг, 26 марта.
"Мы твердо привержены идее формирования единого фронта в борьбе против этой общей угрозы. Страны G20 вложат в глобальную экономику более 5 трлн долларов для преодоления социальных, экономических и финансовых последствий пандемии. Мощь и масштаб этого ответа позволят глобальной экономике вновь встать на ноги и создать прочный фундамент для защиты рабочих мест и восстановления экономического роста", - указывается в документе.
Помощь развивающимся странам
Страны "двадцатки" обещали также вместе с Международным валютным фондом, Всемирной организацией здравоохранения и региональными банками быстро разработать мощный финансовый пакет для поддержки развивающихся стран.
Участники саммита договорились обмениваться исследовательскими и другими данными в борьбе с коронавирусом, укрепить системы здравоохранения и увеличить мощности для удовлетворения растущего спроса на медицинские поставки.
"Для защиты будущего мы обещаем усилить национальные, региональные и глобальные мощности для реагирования на потенциальные вспышки инфекционных заболеваний", - подчеркивается в совместном заявлении участников саммита G20, проходившего под председательством Саудовской Аравии.
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