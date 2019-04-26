Страны Европы в массовом порядке приостановили транзит по нефтепроводу "Дружба", по которому российское сырье поступает на Запад. Первой поставки прекратила базирующаяся в Беларуси компания "Гомельтранснефть Дружба". Аналогичное решение в четверг, 25 апреля, принял оператор системы магистральных нефтепроводов Украины - "Укртранснефть".

Речь идет об украинском отрезке южного участка, ведущего из белорусского Мозыря в Словакию. В компании пояснили, что имеют право остановить прием российской нефти, если она не соответствует "показателям качества".

От Словакии до Германии

Прокачку прекратили также Польша и Германия, через которые идет северный отрезок нефтепровода, и Словакия, контролирующая южный, передает Reuters. Как отмечает агентство, фактически перекрыт основной маршрут поставок для крупнейшей польской нефтеперерабатывающей компании PKN Orlen и базирующейся в Гданьске Grupa Lotos S.A.

Кроме того, сырье недополучат германские НПЗ, принадлежащие французской Total S.A., британско-нидерландской Royal Dutch Shell, итальянской Eni и российской "Роснефти".

Таким образом, как передает интернет-портал Naviny.by со ссылкой на белорусский госконцерн "Белнефтехим", транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" остановлен полностью.

Покупатели отказываются от Urals

Между тем, как стало известно 25 апреля, российскую нефть перестали принимать еще на одном направлении. Речь идет о порте на северо-западе РФ Усть-Луга. Там покупатели отказались от отгрузки партии марки Urals из-за серьезного превышения органического хлора в сырье, указывает агентство Reuters. По данным его двух источников, Минэнерго РФ в четверг созвало экстренное совещание по проблеме качества нефти.

Ранее российская компания "Транснефть" провела расследование и выяснила, что источник загрязнения сырья, поступающего на белорусские НПЗ, находится на участке нефтепровода Самара - Унеча. Компания обязалась исправить ситуацию в течение нескольких дней.