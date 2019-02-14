В ООН также признают провал Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе. Мирослав Енча, помощник генерального секретаря ООН, заявил, что заключённые четыре года назад соглашения "по большей части не выполняются". По его словам, участники переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины "утратили прежнюю динамику, а основные стороны неспособны или не желают заключить соглашение". Этот конфликт "в сердце Европы" не является “спящим” или замороженным, он продолжает собирать жертвы, добавил Енча. По его словам, с момента начала конфликта его участники больше десяти раз заключали соглашения о прекращении огня, но все эти договоренности вскоре нарушались.
С 2014 года жертвами конфликта на востоке Украины стали более трёх тысяч мирных жителей, а всего пострадали не менее 9 тысяч человек. Полтора миллиона жителей Луганской и Донецкой областей стали беженцами. Об этом сообщила Урсула Мюллер, помощник генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам. По словам Мюллер, в 2019 году на гуманитарную помощь жителям Донбасса, находящимся по обе стороны от линии разграничения, потребуется 162 миллиона долларов.
Накануне на заседании Совета Безопасности было объявлено, что в ООН учредили объединенный фонд гуманитарной помощи Украине. Он позволит донорам, в качестве которых могут выступать правительства, международные и неправительственные организации, направлять взносы на поддержку местных гуманитарных усилий.
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