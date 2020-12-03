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Страны-члены ЕС единогласно приняли декларацию, подтверждающую их приверженность борьбе против любых проявлений антисемитизма.
Страны ЕС обеспокоены ростом антисемитизма во время пандемии
© Reuters/Scanpix

Cтраны-члены Евросоюза озабочены ростом антисемитских настроений во время пандемии коронавируса. Это следует из декларации, принятой в среду, 2 декабря, всеми 27 государствами-членами ЕС с целью подтвердить неприятие ими любых проявлений ненависти по отношению к евреям.

"Участившиеся угрозы для евреев в Европе, включая возрождение теорий заговора, открытое выражение приверженности антисемитизму, особенно в связи с пандемией Covid-19, а также участившиеся случаи преступлений, совершаемых на почве антисемитизма, дают повод для беспокойства", — говорится в этом документе. Антисемитизм назван в декларации "атакой на европейские ценности".


Об усилении антисемитизма в Европе говорят и результаты исследований, проведенных Европейским агентством по защите основных прав (Fundamental Rights Agency, FRA) и другими организациями.

Борьба с антисемитизмом в Европе

Заявление о приверженности борьбе с антисемитизмом ("Декларация Евросовета о борьбе с антисемитизмом и выработке единой стратегии в области безопасности с целью лучшей защиты еврейских сообществ и институтов в Европе") было принято странами-членами Евросоюза в декабре 2018 года. 2 декабря 2020 года заседающие в Совете Евросоюза представители 27 стран-членов ЕС подтвердили свою приверженность принципам данного документа и договорились о новых шагах в области борьбы с антисемитизмом.

Кроме прочего, страны, принявшие документ, потребовали ужесточить преследование за поступки, продиктованные ненавистью по отношению к евреям. "Обеспечение безопасности еврейских общин и институтов должно иметь приоритет в ЕС", — говорится в декларации.

В случае распространения сеющих ненависть материалов в интернете, правовые органы должны иметь возможность применить рамочное соглашение ЕС от 2008 года по борьбе с расизмом и ксенофобией путем уголовного преследования, указано в документе.

Всемирный еврейский конгресс о декларации ЕС по борьбе с антисемитизмом
Всемирный еврейский конгресс (WJC) приветствовал принятие декларации странами ЕС, отметив, что этот важный шаг был сделан во время председательства Германии в Евросовете. По словам главы WJC Рональда Лаудера, "в Европе существует серьезная и ужасающая проблема антисемитизма". "Евросоюзу, входящим в него странам и муниципалитетам (стран-членов ЕС. — Ред.) давно пора посвятить этой проблеме "настоящие ресурсы", — добавил он.

Как указано на сайте Еврокомиссии, недавно она выделила 12 млн евро на меры по защите еврейских учреждений, в особенности, религиозных.

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Deutsche Welle
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