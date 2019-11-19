Страны ЕС и Европарламент согласовали новый бюджет

Общая сумма расходов будет составлять 153,6 миллиарда евро, что на 3,4 процента больше, чем годом ранее.
Увеличены расходы на защиту климата, на борьбу с безработицей среди молодежи и внедрение цифровых технологий. В то же время на 85 миллионов евро уменьшен размер помощи кандидату на вступление в ЕС Турции, с которой у Брюсселя в последние месяцы немало разногласий.
Комиссар ЕС по бюджету Гюнтер Эттингер заявил, что новый бюджет перенаправит ресурсы в те области, где они особенно необходимы. "Он поможет создать рабочие места, встретить лицом к лицу климатические изменения и распространить инвестиции по всей Европе", - заявил он.
Представители Германии, которая предоставляет более пятой части бюджета ЕС, по данным агентства dpa, назвали новый бюджет "хорошим компромиссом".
Между тем еще не исключен вариант "жесткого Брекзита", который, как утверждают эксперты, может привести к нехватке 16,5 миллиарда евро в бюджете ЕС. По данным брюссельского аналитического центра Bruegel, в случае выхода Великобритании из состава ЕС без соглашения одной лишь Германии предстоит до конца 2020 года дополнительно внести в бюджет ЕС до 4,2 млрд евро.
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