Страна, в которой бензин дешевле воды

В течение двух лет правительство Венесуэлы намерено увеличить цену на бензин до международного уровня. Сейчас по цене чашки кофе можно получить около миллиона литров топлива.
Degalai Venesueloje
© Reuters/Scanpix

Правительство Венесуэлы с понедельника, 20 августа, начало постепенно повышать цены на бензин с целью довести их до международного уровня в течение двух лет. По словам президента Николаса Мадуро, за этот период должна быть устранена ситуация, в которой бензин практически можно получить даром.

При этом правительство намерено поддерживать своих так называемых зарегистрированных сторонников (владельцев специальных карт на получение материальных льгот. - Ред.), получателей социальной помощи и предприятия общественного транспорта прямыми дотациями на бензин, отмечает агентство dpa.

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В отличие от многих продуктов питания, таких как рис, молоко и масло, а также товаров повседневного спроса дефицита бензина в Венесуэле нет. Литр бензина стоит 6 боливаров. За один евро в пересчете с местной валюты в Венесуэле до настоящего времени можно было купить чашку кофе или около миллиона литров бензина, отмечает агентство dpa. По расчетам правительства, ежегодно государство теряет около 16 миллиардов евро из-за контрабанды бензина в Колумбию и другие страны карибского региона.

Кроме того, нефтяная промышленность в Венесуэле по ряду причин не приносит прежних доходов. Правительство многие годы изымало практически всю прибыль государственного нефтяного концерна PDVSA, отметил Франсиско Мональди из Института публичной политики имени Джеймса Бейкера в Хьюстоне. Из-за этого компания долго не инвестировала в техобслуживание имеющейся и приобретение новой техники, а также в подготовку персонала.

Добыча нефти в Венесуэле в последнее время составляла 1,36 миллиона баррелей в сутки, самый низкий показатель за 50 лет. При этом значительную часть нефти страна не может продавать на рынке, поскольку расплачивается поставками нефти за кредиты, полученные у России и Китая, а также поставляет нефть по низкой цене своему союзнику - Кубе.

Deutsche Welle
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