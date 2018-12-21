Сторонники Трампа собрали в интернете больше $7 млн на строительство стены на границе

Деньги на краудфандинговый проект под названием "Мы, народ, профинансируем Стену" жертвуют сторонники президента Дональда Трампа, который заявлял о строительстве стены как об одном из своих приоритетов еще во время предвыборной кампании 2016 года.

Создатель страницы, живущий в городе Мирамар (штат Флорида), поставил перед единомышленниками задачу собрать $1 млрд. Судя по всему, если пополнение фонда продолжится теми же темпами, Колфадж сможет добиться своей цели. Страница на краудфандинговом сайте GoFundMe была создана 16 декабря. Чуть больше, чем за трое суток, сторонники строительства стены пожертвовали почти $7,4 млн.

Колфадж заявляет, что стену можно бы было построить, если бы каждый, кто проголосовал за Трампа, перечислил бы на счет проекта $80. Организатор заявляет, что он уже связался с администрацией Трампа и спросил, куда нужно будет переправить собранные средства.

Как пишет Associated Press, Брайан Колфадж - ветеран войны в Ираке 2004 года. Во время военных действий он был ранен, ему ампутировали конечности. После службы в Ираке Колфаджа перевели служить на базу ВВС США «Дэвис-Монтан» в штате Аризона.