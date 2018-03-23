В самой группировке уже также подтвердили свою причастность к этой атаке, сообщил телеканал Sky News Arabia.
На место ЧП прибыла полиция, злоумышленник открыл огонь, один полицейский был ранен. Мэр Треба Эрик Менасси сообщил, что в результате инцидента один или два человека пострадали, передает Reuters. Полиция уточнила, что всего в заложниках находятся восемь человек.
Позднее мэр сообщил, что все заложники освобождены, два человека погибли, один полицейский остается вместе с нападавшим в супермаркете. Он также рассказал, что террорист, захвативший заложников, зашел в супермаркет с криками "Аллах Акбар, я вас всех убью".
По факту происшествия начато расследование. Сообщается, что французские правоохранители признали ЧП терактом.
Премьер-министр Франции Эдуард Филипп назвал ситуацию с захватом заложников "серьезной". В момент происшествия он находился в рабочей поездке в городе Мюлоз. После сообщения о ЧП Филипп прервал встречу с местными политиками, чтобы получить информацию о происшествии и сделать заявление для СМИ.
"Информация, которую мы имеем, заставляет нас думать, что это террористический акт", - заявил политик. Он также уточнил, что жизнь раненого полицейского вне опасности, передает французский телеканал BFMTV.
🔴[OPERATION POLICE]🔴
⚠️ Opération en cours secteur Super U Trèbes.
Secteur interdit ⚠️
Merci de faciliter l'accès aux forces de l'ordre.— Préfecture de l'Aude (@Prefet11) 23 марта 2018 г.
Как отмечает портал euronews.com, к месту происшествия срочно переброшены большие силы полиции — около 140 человек. Начата подготовка операции по освобождению захваченных преступниками заложников.
По сообщениям из правоохранительных структур, на которые ссылается агентство AFP, сотрудник полиции получил огнестрельное ранение в городе Каркасон в нескольких километрах от места захвата заложников. Агентство Reuters сообщает, что неизвестный открыл огонь по сотрудникам полиции в Каркасоне из автомобиля перед тем как скрыться в супермаркете и захватить там заложников. По данным источников агентства, в заложниках у преступника оказались восемь человек, пишет dw.com.
🔴🇫🇷#FLASH :⚠️Secteur interdit⚠️
Prise d'otage en cours au Super U à #Trèbes dans l'Aude. Un homme aurait ouvert le feu en direction d'un CRS qui a été blessé. Plus de détails suivront. pic.twitter.com/KtFiQXdvtp
— [ Lies⚡️Breaker ] (@Lies_Breaker) 23 марта 2018 г.
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