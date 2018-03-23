В населенном пункте Треб на юго-западе Франции вооруженный мужчина взял в заложники людей в супермаркете. Бандит заявил, что является преданным сторонником террористической группировки "Исламское государство", сообщается в Twitter AFP.
© AFP / Scanpix

В самой группировке уже также подтвердили свою причастность к этой атаке, сообщил телеканал Sky News Arabia.

На место ЧП прибыла полиция, злоумышленник открыл огонь, один полицейский был ранен. Мэр Треба Эрик Менасси сообщил, что в результате инцидента один или два человека пострадали, передает Reuters. Полиция уточнила, что всего в заложниках находятся восемь человек.

Позднее мэр сообщил, что все заложники освобождены, два человека погибли, один полицейский остается вместе с нападавшим в супермаркете. Он также рассказал, что террорист, захвативший заложников, зашел в супермаркет с криками "Аллах Акбар, я вас всех убью".

По факту происшествия начато расследование. Сообщается, что французские правоохранители признали ЧП терактом.

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп назвал ситуацию с захватом заложников "серьезной". В момент происшествия он находился в рабочей поездке в городе Мюлоз. После сообщения о ЧП Филипп прервал встречу с местными политиками, чтобы получить информацию о происшествии и сделать заявление для СМИ.

"Информация, которую мы имеем, заставляет нас думать, что это террористический акт", - заявил политик. Он также уточнил, что жизнь раненого полицейского вне опасности, передает французский телеканал BFMTV.

Как отмечает портал euronews.com, к месту происшествия срочно переброшены большие силы полиции — около 140 человек. Начата подготовка операции по освобождению захваченных преступниками заложников.

По сообщениям из правоохранительных структур, на которые ссылается агентство AFP, сотрудник полиции получил огнестрельное ранение в городе Каркасон в нескольких километрах от места захвата заложников. Агентство Reuters сообщает, что неизвестный открыл огонь по сотрудникам полиции в Каркасоне из автомобиля перед тем как скрыться в супермаркете и захватить там заложников. По данным источников агентства, в заложниках у преступника оказались восемь человек, пишет dw.com.

NEWSru.com
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