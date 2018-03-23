В самой группировке уже также подтвердили свою причастность к этой атаке, сообщил телеканал Sky News Arabia.

На место ЧП прибыла полиция, злоумышленник открыл огонь, один полицейский был ранен. Мэр Треба Эрик Менасси сообщил, что в результате инцидента один или два человека пострадали, передает Reuters. Полиция уточнила, что всего в заложниках находятся восемь человек.

Позднее мэр сообщил, что все заложники освобождены, два человека погибли, один полицейский остается вместе с нападавшим в супермаркете. Он также рассказал, что террорист, захвативший заложников, зашел в супермаркет с криками "Аллах Акбар, я вас всех убью".

По факту происшествия начато расследование. Сообщается, что французские правоохранители признали ЧП терактом.

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп назвал ситуацию с захватом заложников "серьезной". В момент происшествия он находился в рабочей поездке в городе Мюлоз. После сообщения о ЧП Филипп прервал встречу с местными политиками, чтобы получить информацию о происшествии и сделать заявление для СМИ.

"Информация, которую мы имеем, заставляет нас думать, что это террористический акт", - заявил политик. Он также уточнил, что жизнь раненого полицейского вне опасности, передает французский телеканал BFMTV.

🔴[OPERATION POLICE]🔴

⚠️ Opération en cours secteur Super U Trèbes.

Secteur interdit ⚠️

Merci de faciliter l'accès aux forces de l'ordre.— Préfecture de l'Aude (@Prefet11) 23 марта 2018 г.

Как отмечает портал euronews.com, к месту происшествия срочно переброшены большие силы полиции — около 140 человек. Начата подготовка операции по освобождению захваченных преступниками заложников.

По сообщениям из правоохранительных структур, на которые ссылается агентство AFP, сотрудник полиции получил огнестрельное ранение в городе Каркасон в нескольких километрах от места захвата заложников. Агентство Reuters сообщает, что неизвестный открыл огонь по сотрудникам полиции в Каркасоне из автомобиля перед тем как скрыться в супермаркете и захватить там заложников. По данным источников агентства, в заложниках у преступника оказались восемь человек, пишет dw.com.