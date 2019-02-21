"Начиная с какого-то момента между союзниками НАТО стали намечаться расхождения по важным вопросам: торговля, климат, иранская ядерная сделка и так далее, — отметил Столтенберг. — Несмотря на это, мы смогли объединиться, чтобы обеспечить нашу взаимную защиту. Мы по-прежнему убеждены, что должны больше действовать сообща. Мы видим твердую приверженность, более сильную, чем в последние годы, в пользу НАТО. Что касается США, то фактически они недавно усилили свое присутствие в Европе".
"На конференции по безопасности в Мюнхене и в других местах месседж США стал подтверждением их приверженности НАТО, как и их призыв к союзникам вкладывать больше средств в оборону. США хотят справедливого распределения этого бремени, и все союзники соглашаются с этим посланием", — заявил генсек НАТО.
"Оборона Европы зависит от НАТО, так как более 90% людей, живущих в ЕС, также живут в государствах-членах НАТО. Так что чем больше европейских усилий, тем лучше для НАТО. Это будет способствовать развитию новых возможностей, увеличению инвестиций и решению дорогостоящей проблемы фрагментации европейской оборонной промышленности", — указал собеседник издания.
Столтенберг уверен, что "послание о необходимости увеличения расходов исходит от Североатлантического альянса, от всех его членов, а не только от США, чтобы доставить им удовольствие. Причина в том, что мы живем вовсе более опасном мире, где напряженность постоянно растет".
По словам Столтенберга, договр РСМД удастся спасти, если "как мы давно к этому призываем, Россия вернется к исполнению условий этого договора в течение шести месяцев, отделяющих объявление о выходе США и его реализацию. В Европе больше нет новых американских ракет, но становится все больше российских ракет! Москва знает, что надо сделать, чтобы спасти договор: соблюдать его. НАТО не хочет новой гонки вооружений и очень стремится к контролю над вооружениями. Но время поджимает, и мы также готовимся к миру без Договора о РСМД. И без намерения развертывать новые ракеты наземного базирования".
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