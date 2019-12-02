Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался за улучшение отношений с Россией. "Мы должны вести диалог с Россией, чтобы изменить к лучшему наши отношения", - заявил глава альянса в воскресенье, 1 декабря, в интервью немецкой телекомпании ARD. По словам Столтенберга, РФ является и останется в будущем крупнейшим соседом НАТО. "Мы выступаем за переговоры с Россией о контроле над вооружениями", - добавил он. Подход НАТО в отношениях с Москвой заключается в "устрашении и диалоге", и Германия всегда была "сильным сторонником этого подхода", заявил генсек НАТО.
Столтенберг высказался также о спорах вокруг пятой статьи договора НАТО, вызванных заявлением президента Франции Эмманюэля Макрона. По словам главы альянса, пятая статья является ключевым положением договора. "До тех пор, пока потенциальные агрессоры знают, что нападение на одного члена повлечет ответ всего альянса, на нас никто не нападет", - заявил Столтенберг. Благодаря этому правилу НАТО является мощнейшей военной силой в мире. Он ожидает, что все члены альянса, в том числе и Франция, будут придерживаться обязательств, записанных в договоре. Главы государств и правительств стран-членов НАТО 3 и 4 декабря соберутся в Лондоне по случаю 70-летия альянса.
Эмманюэль Макрон в интервью журналу The Economist, опубликованном 7 ноября, резко раскритиковал нынешние отношения Европы и США, а также Североатлантический альянс. Нынешнее состояние НАТО он охарактеризовал как "смерть мозга". По словам президента Франции, между США и их союзниками "нет ни малейшего координирования в принятии стратегических решений". Макрон также заявил, что Европа в состоянии сама себя защищать.
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