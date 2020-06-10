Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников по альянсу продолжать вносить в бюджет НАТО по 2 процента своего ВВП, несмотря на кризис, вызванный пандемией коронавируса SARS-CoV-2. "Я вижу снижение конъюнктуры в странах-членах альянса и знаю, что для борьбы с этим нужно увеличивать расходы во многих сферах. Однако угрозы и вызовы в сфере безопасности, существовавшие до кризиса, не исчезли и во время пандемии", - сказал Столтенберг в интервью газете Die Welt, обнародованном в среду, 10 июня.

"Россия продолжает вооружаться, глобальный баланс сил меняется из-за усиления Китая, а террористическая организация ИГ вновь пытается укрепить позиции в Сирии и Ираке", - пояснил генсек Североатлантического альянса.

Расходы Германии



Двухпроцентная планка в НАТО означает, что к 2024 году все союзники должны обеспечить выделение на военные нужды альянса не менее двух процентов от объема своего ВВП. Германия за последние годы увеличила расходы на оборону, однако в 2019 году они все еще составляли 1,38 процента ВВП. В связи с этим президент США Дональд Трамп постоянно критикует Берлин, обвиняя ФРГ в недостаточно активном финансовом участии в НАТО.

В ноябре прошлого года Германия запланировала военный бюджет на 2020 год в размере 50,3 млрд евро. На тот момент это составляло 1,42 процента ВВП, однако из-за экономического кризиса, вызванного пандемией, вклад Германии теперь фактически превысит 1,5 процента.

США в 2019 году выделили на оборону, согласно данным НАТО, 730 млрд долларов, то есть около 3,4 процента своего ВВП.