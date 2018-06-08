Инсценировка убийства журналиста Аркадия Бабченко спецслужбами Украины может подорвать доверие к свободной прессе и способствовать росту влияния пропаганды в мире. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции, которая прошла сегодня в Брюсселе, аудиозапись ответов генсека НАТО на вопросы журналистов размещена на сайте организации.

"Мы все с облегчением узнали, что Бабченко жив. [Однако] мне жаль, что этот инцидент мог подорвать свободу прессы и способствовать распространению пропаганды", — сказал Столтенберг, отметив, что свободная и независимая пресса является "жизненно важным элементом демократического общества"

"Я лично убежден, что ​единственный способ не стать жертвой фейковых новостей — это поддерживать независимую прессу, которая способна задавать трудные вопросы и проверять факты и свои источники", — сказал Столтенберг.

Вечером 29 мая МВД Украины сообщило об убийстве журналиста Аркадия Бабченко в его доме. Однако на следующий день Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что на самом деле убийство было инсценировано, чтобы предотвратить его реальное убийство.