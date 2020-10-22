Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Армения и Азербайджан уже более 25 лет являются "ценными партнерами" военного альянса, который "не участвует в этом конфликте". Об этом Столтенберг заявил в среду, 21 октября, на пресс-конференции после встречи с президентом Армении Арменом Саркисяном в Брюсселе.

"Мы также рассмотрели кризис в Нагорном Карабахе и вокруг него. Я напомнил президенту, что НАТО не участвует в этом конфликте", — подчеркнул Столтенберг, отметив, что прекращение боевых действий будет важно как для НАТО, так и для международной безопасности. "Жизненно важно, чтобы сейчас все стороны проявили сдержанность, соблюдали режим прекращения огня и снизили напряженность", — отметил Столтенберг. По его словам, использование мирного населения в качестве целей для обстрелов недопустимо и должно быть прекращено. "Армения и Азербайджан должны возобновить переговоры для достижения мирного решения конфликта. Усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ продолжают оставаться важными", — сказал генсек НАТО.

В свою очередь Саркисян отметил, что в конфликте, по его мнению, участвует страна НАТО — Турция. "Многие аналитики уже говорят, что это уже не война между Нагорным Карабахом и Азербайджаном, здесь присутствует третья сторона, которая оказывает политическую, дипломатическую, военную поддержку Азербайджану, и которая привела в регион исламистских террористов. К сожалению, эта страна — член НАТО. Это Турция", — отметил армянский лидер.

По его словам, перемирие и переговоры при посредничестве Минской группы станут возможными после выхода Турции из конфликта.

Спор за Нагорный Карабах



Нагорный Карабах — регион Азербайджана, населенный преимущественно этническими армянами. В начале 1990-х годов в результате вооруженного конфликта с Арменией и армянским населением Нагорного Карабаха Азербайджан утратил контроль над этой территорией. Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республикой с одной стороны и Азербайджаном — с другой был установлен в мае 1994 года.

До настоящего времени переговорный процесс, направленный на поиск путей мирного урегулирования конфликта, шел при посредничестве Минской группы ОБСЕ, в которую входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Сопредседателями являются Россия, Франция и США. Азербайджан не считает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику стороной конфликта и отказывается вести с ней переговоры.