Он отметил, что НАТО поддерживает партнерские отношения с Израилем, однако Североатлантический договор гарантирует безопасность только членам военно-политического блока.
«Израиль является нашим партнером, но не является членом НАТО. Гарантии безопасности согласно статье 5 [Североатлантического договора] о взаимной обороне не распространяются на Израиль. НАТО не принимала и не принимает участия в ближневосточном мирном процессе, а также в военном противостоянии в регионе. Это не наша задача»,— сказал Столтенберг.
По его словам, среди стран-членов НАТО существуют разногласия в вопросе «ядерной сделки» с Ираном. При этом все участники альянса «обеспокоены ракетной программой Ирана» и «поддержкой террористических групп, ведущей к нестабильности в регионе». Столтенберг добавил, что несмотря на поддержку «ядерной сделки», возникает вопрос — «сможет ли она работать без США».
«Ядерная сделка» была заключена в 2015 году. Соглашение с Ираном было подписано США, Россией, Китаем, Францией, Германией и Великобританией. В рамках договора Иран согласился заморозить свою ядерную программу в обмен на отмену международных санкций. В начале мая 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из соглашения.
В начале мая Израиль нанес удар по системе ПВО Сирии после того, как в ходе воздушного рейда был сбит израильский истребитель. По словам представителя военного ведомства, Израиль наносил удары по местам нахождения иранских военных, которые в Сирии выступают в поддержку режима Башара Асада. Позднее Иран выпустил из Сирии примерно 20 ракет по позициям израильских войск на Голанских высотах.
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