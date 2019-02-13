НАТО готовится к "миру без договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)", заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в Брюсселе на встрече с главами МИД входящих в нее стран.
Jensas Stoltenbergas
© Reuters / Scanpix

Министры обсудят шаги, необходимые, чтобы "приспособиться к миру, в котором будет больше российских ракет", и "продолжать эффективное сдерживание (противников) и оборону", пояснил Столтенберг.

Он подчеркнул, что в ближайшие полгода, по истечении которого США официально выйдут из ДРСМД, у России есть "последняя возможность осознать свою ответственность", и НАТО призывает Москву использовать эту возможность.

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Столтенберг не пояснил, что именно намерен предпринять НАТО, но отметил, что ее действия будут "скоординированными, взвешенными и оборонительными". В то же время Североатлантический альянс "не стремится к новой гонке вооружений", так как это "не соответствует ничьим интересам", и не намерен размещать в Европе новые наземные ядерные ракеты, подчеркнул генсек организации.

В Вашингтоне и НАТО считают, что Россия нарушила ДРСМД созданием ракеты 9М729, способной пролететь более 500 километров. Российские военные в свою очередь утверждают, что 9М729 заправляют таким количеством топлива, что она не может преодолеть 500-километровый рубеж.

В декабре 2018 года США пригрозили выйти из соглашения, если Россия не возвратится к исполнению своих договорных обязательств в течение 60 дней. По окончании этих двух месяцев американский госсекретарь Майкл Помпео объявил о приостановке участия США в ДРСМД.

В ответ президент РФ Владимир Путин сообщил о "зеркальном ответе" Москвы и поручил МИД РФ и Минобороны страны прекратить дальнейшие попытки инициировать переговоры об этом соглашении.

Договор о РСМД был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Ракеты средней и меньшей дальности представляют наибольшую угрозу для мира, поскольку способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.

Deutsche Welle
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