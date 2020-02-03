Крупномасштабные маневры НАТО Defender Europe, для участия в которых прибудут более 20 тысяч американских военнослужащих, не направлены против России, заверил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. "Defender Europe не направлен против какого-либо конкретного государства", - заявил он в интервью агентству AFP, обнародованном в понедельник, 3 февраля.
Столтенберг подчеркнул, что НАТО не ищет конфронтации с Россией, но при этом назвал очевидным фактом то, что последние действия России, по его словам, "подрывают стабильность и безопасность и усиливают непредсказуемость".
Крупнейшая переброска войск США в Европу
В учениях Defender Europe 2020 под командованием США примут участие 37 тысяч солдат из 18 стран. В бельгийский Антверпен 3 февраля для участия в маневрах прибывает первый эшелон британских военнослужащих. Учения пройдут в мае и июне преимущественно на территории Германии, Польши и стран Балтии.
США направляют для участия в маневрах 20 тысяч военнослужащих. "Это крупнейшая переброска американских войск в Европу за более чем 25 лет", - констатировал Столтенберг. По словам генсека НАТО, это свидетельствует о сильной заинтересованности США в НАТО и их приверженности свободе и безопасности Европы. "Предстоящие учения продемонстрируют способность НАТО в случае необходимости быстро перебросить крупный контингент войск из США в Европу для защиты других союзников по НАТО", - отметил Йенс Столтенберг.
После прихода к власти в СЩА президента Дональда Трампа возникли сомнения в том, что США по-прежнему готовы защищать Европу. Поначалу Трамп называл НАТО устаревшей организацией.
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