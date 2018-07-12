"Грузия станет членом НАТО. Это вчера подтвердили руководители стран-союзников. Мы будем продолжать работать с вами над подготовкой к членству", — заявил Столтенберг, заявление которого приводится на сайте альянса.

Столтенберг напомнил, что с момента первого заседания комиссии НАТО-Грузия прошло 10 лет. С тех пор Грузия, по его словам, подтвердила, что является надежным другом альянса, внесла значимый вклад в стабильность черноморского региона, провела впечатляющие реформы.

"Мы активизируем наше сотрудничество. НАТО поддерживает территориальную целостность Грузии в пределах ее признанных на международном уровне границ, в которые входят Абхазия и Южная Осетия… Отношения между НАТО и Грузией крепче, чем когда-либо", — отметил еврочиновник.

Накануне главы государств и правительств 29 стран-членов НАТО призвали Россию вывести войска из трех стран — в том числе из Грузии, отказавшись от признания Абхазии и Южной Осетии независимыми государствами. В ответ на это МИД РФ назвал НАТО в своем Twitter "бесполезным военным блоком".

В мае премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили выразил надежду, что его страна сможет стать полноправным членом НАТО к 2021 году. Он напомнил, что именно в 2021 году республика будет отмечать 100 лет со дня советской оккупации, а потому возможность встретить эту дату в статусе полноценного члена Североатлантического альянса имела бы особое значение.

Столтенберг также сообщил, что главы государств и правительств 29 стран-членов НАТО пригласили Македонию начать переговоры о вступлении в альянс, сообщает ТАСС. Столтенберг подчеркнул, что Македония сможет стать 30-м членом НАТО, как только соглашение о смене названия страны вступит в силу. "[Македония] не может стать членом альянса, если не произойдет изменение названия страны. Так что это сравнительно простой выбор. И этот выбор должно сделать население бывшей югославской Республики Македония", — подчеркнул генсек НАТО.