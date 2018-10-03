"Не могло быть так, чтобы большие страны пообещали что-то от лица маленьких. НАТО расширяется путем демократических решений государств, которые хотят присоединиться к альянсу. Каждая страна вправе выбирать свой путь. Сама мысль о том, что крупные игроки могут принимать решения за независимые европейские государства, нарушает фундаментальный принцип суверенитета и право на самоопределение", — отметил Столтенберг на пресс-конференции.
Он добавил, что "НАТО никогда не вмешивалась в демократические или политические процессы в России. Россия — наш сосед, мы хотим улучшить наши отношения. Мы уважаем Россию, но сожалеем, что она позволяет себе такие агрессивные действия в отношении соседей, как на Украине".
"После окончания холодной войны мы были свидетелями все большего и большего улучшения отношений НАТО с Россией. И мне кажется, такой вариант до сих пор возможен — даже несмотря на то, что сейчас наши отношения непростые. Россия никуда не исчезнет, а НАТО не хочет новой холодной войны и новой гонки вооружений. Так что мы выступаем за политический диалог", — добавил генсек альянса.
"Нам необходимо иметь надежные средства сдерживания — для того, чтобы предотвратить конфликт, не для того, чтобы его спровоцировать. Если на одного из членов альянса нападут, за него вступятся все остальные", — сказал он.
Генсек НАТО также выразил солидарность с Великобританией после применения нервно-паралитического вещества в Солсбери. "Мы полностью доверяем выводам Великобритании и данным британской разведки. Союзники (члены НАТО), в том числе NATO Health Organisation, отреагировали твердо и жестко. НАТО и члены альянса выслали значительное число российских чиновников и дипломатов в качестве ответа на атаку в Солсбери", — сообщил он, добавив, что "возможность применения пятого параграфа не обсуждалась. Речь шла о выражении серьезной политической поддержки Великобритании, а также о высылке российских чиновников".
На вопрос, трудно ли гражданскому лицу возглавлять мощный военный блок, Столтенберг заметилЮ что "НАТО — политический и военный альянс. Гражданские возглавляют его далеко не в первый раз… Не вижу проблемы в том, что у меня у самого нет военного прошлого. Я политик, работающий на политический альянс".
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