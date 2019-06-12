Полиция применяет перцовый газ, дубинки и резиновые пули. В протестах участвуют тысячи человек, это самая масштабная акция с 1997 года, когда Британия вернула город под суверенитет Китая.

На среду было назначено второе чтение документа, однако в связи с событиями парламент Особого административного района Гонконг отложил заседание, заверив при этом, что оно состоится в ближайшее время.

Власти Китая настаивают на скорейшем принятии закона, и ожидается, что это произойдет в ходе голосования 20 июня.

"Действия (протестующих) вышли за рамки обычного мирного собрания. Мы призываем их разойтись, иначе нам придется применить силу", - говорится в заявлении полиции Гонконга.

Административный секретарь Гонконга Мэттью Чун призвал демонстрантов снять блокаду с главных улиц и разойтись как можно скорее, сообщает газета Sing Tao Daily.

Но один из участников протеста, молодой человек в черной маске и перчатках, сказал журналисту Франс пресс, что люди не собираются расходиться, пока не заставят власти отказаться от законопроекта.

Политическая партия "Национальный фронт Гонконга" пригрозила, что ее сторонники готовы войти в здание местного парламента и оставаться там бессрочно, пока рассмотрение поправок не будет снято с повестки.

Полиция заявляет, что расследует дело об угрозах расправы, якобы поступивших в адрес главы администрации Гонконга Кэрри Лам и сотрудников департамента юстиции. Авторы угроз потребовали от чиновников не утверждать законопроект.

Только уголовники?

Если поправка будет принята, жителей города смогут экстрадировать даже в те страны, с которыми у Гонконга нет об этом договора, в том числе в Тайвань, Макао и материковую часть Китая. Среди экстрадируемых окажутся беглецы с материка, критикующие китайские власти и скрывающиеся от карательных мер в Гонконге.

Критики поправки считают, что в китайской судебной системе права экстрадируемых окажутся незащищенными. Кроме того, по их мнению, новый закон отнимет у Гонконга серьезную долю автономии.

Однако власти Гонконга уверяют, что запросы об экстрадиции будут рассматриваться по каждому отдельному случаю, и люди, преследуемые по политическим или религиозным мотивам, не будут передаваться в другие части Китая. В основном это коснется уголовных дел.

Поводом для решения об изменении законодательства стал случай, произошедший в феврале прошлого года: молодая пара из Гонконга отдыхала в Тайване и 19-летний юноша убил свою 20-летнюю беременную подругу. Молодой человек вернулся в Гонконг и власти Тайваня не могут до него добраться из-за отсутствия договора об экстрадиции.

Бизнес - против

В протестах участвуют представители самых разных слоев населения Гонконга - студенты, адвокаты, бизнесмены. На различных платформах написаны сотни петиций.

Более 100 разных бизнесов заявили, что не откроются в среду, чтобы позволить персоналу участвовать в демонстрациях. Некоторые финансовые компании, включая банк HSBC, установили гибкий график с этой же целью. Около четырех тысяч учителей заявили, что готовы начать забастовку.

Влиятельные бизнес-лоббисты говорят, что ужесточение законодательства об экстрадиции нанесет ущерб конкурентоспособности Гонконга и его привлекательности для инвесторов.

Организаторы протестов говорят, что в минувшее воскресенье на улицы вышли более миллиона человек, хотя, по данным полиции, их было 240 тысяч.

"Одна страна - две системы"

Особый административный район Гонконг - бывшая британская колония, которая после возврата Китаю в 1997 году имеет автономный статус и управляется по принципу "одна страна - две системы".

У Гонконга свои законы, права и свободы его жителей защищены лучше, чем в материковом Китае.

Гонконг имеет соглашения об экстрадиции с 20 странами, включая США и Британию, но не с Китаем. Переговоры по этому вопросу между Гонконгом и материковым Китаем продолжаются около 20 лет.