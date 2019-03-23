Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 23 марта подписал указ о переименовании столицы государства Астаны в Нурсултан.
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"В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан" постановляю: переименовать город Астану — столицу Республики Казахстан в город Нур-Султан — столицу Республики Казахстан", — говорится в документе.

Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования, то есть с 23 марта. Токаев также подписал закон о внесении изменений в конституцию страны относительно переименования столицы в город Нурсултан.

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19 марта первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, возглавляющий страну с 1990 года, объявил об уходе в отставку и передал полномочия Токаеву как спикеру сената парламента. Назарбаев при этом останется пожизненным "отцом народа" , главой Совета безопасности, председателем правящей партии "Нур Отан" и членом Конституционного совета.

Спикером сената парламента стала старшая дочь Назарбаева Дарига. Ее кандидатуру единогласно поддержали 44 сенатора, присутствовавшие в палате.

Токаев будет исполнять обязанности президента до очередных выборов, запланированных на 2020 год. 20 марта новый глава республики предложил переименовать Астану в честь Назарбаева. В тот же день инициатива прошла оба чтения в парламенте. Токаев также предложил назвать именем первого президента центральные улицы городов областных центров республики и поставить ему памятник в столице.

Переименование Астаны в Нурсултан спровоцировало протесты в Казахстане 21 и 22 марта, акции сопровождались задержаниями.

Астана (с казахского "столица") получила название в 1998 году, когда стала столицей Казахстана. До 1961 город назывался Акмолинск, затем его переименовали в Целиноград, а с 1992 по 1998 год он назывался Акмола.

NEWSru.com
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