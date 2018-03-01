"Мы довольны тем, что выиграли арбитраж по ключевым вопросам. Это важный день для украинского народа и будущего европейских газовых рынков", - подчеркнул глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев. Его заявление размещено на официальной странице компании в соцсети Twitter.
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— Нафтогаз України (@NaftogazUK) February 28, 2018
Как пояснили в Киеве, это судебное решение означает, что "Газпром" должен заплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд долларов с учетом окончательного расчета за газ, поставленный в 2014-м и 2015 годах.
При этом арбитражный суд не поддержал требование "Нафтогаза" о пересмотре тарифа на транзит, поскольку иск, представленный государственный холдингом в 2009 году, не соответствовал процессуальным требованиям.
"Теперь нужно пересмотреть контракт с учетом арбитражного решения и требований европейского и украинского законодательств. Мы намерены в ближайшее время предложить "Газпрому" начать переговоры по этому вопросу. Ожидаемо, что после арбитражного решения реформа рынка газа ускорится", - отметил Коболев.
"Нафтогаз" приложит все усилия, чтобы добросовестно выполнить решение трибунала. Украина есть и будет надежным энергетическим партнером Европы", - резюмировал глава украинской государственной компании.
Вскоре в "Газпроме" подтвердили, что обязаны выплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд долларов. "Из заявлявшихся "Нафтогазом" денежных требований в размере 17 млрд долларов арбитры удовлетворили требования на сумму 4,673 млрд долларов в связи с подачей газа для его транзита европейским потребителям в меньшем объеме, чем это было предусмотрено контрактом", - заявили в российской компании (цитата по РИА "Новости").
"С учетом ранее присужденной в пользу "Газпрома" суммы по контракту на поставку арбитры произвели зачет встречных требований, по итогам которого "Газпром" обязан заплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд долларов", - подтвердили в России.
Президент Украины Петр Порошенко уже поздравил всех украинцев с победой "Нафтогаза" в споре с "Газпромом". "Поздравляю украинцев с этой убедительной исторической победой!" - написал он в Twitter.
Сьогоднішнім рішенням Стокгольмського арбітражу Україна виграла 4 млрд 600 млн доларів США.
Вітаю усіх українців із цією історичною переконливою перемогою!https://t.co/lo2bXJTs3O
— Петро Порошенко (@poroshenko) February 28, 2018
В начале февраля Коболев пообещал, что "Нафтогаз Украины" в соответствии с решением Стокгольмского арбитража по контракту купли-продажи газа планирует начать закупки газа у российского газового монополиста - компании "Газпром" - уже в марте этого года.
На это официальный представитель главы "Газпрома" Алексея Миллера Сергей Куприянов заявил, что компании нужно было "имплементировать в контракт решения Стокгольма - подписать допсоглашение". "За сколько заплатят - столько поставим", - добавил он. Сам "Газпром" готов возобновить поставки только по предоплате, и, видимо, такой режим для "Нафтогаза" сохранится до окончания контракта 31 декабря 2019 года.
С 2014 года стороны судились в арбитраже Стокгольма относительно пунктов долгосрочного контракта на поставку российского газа на Украину. В конце ноября 2015 года Украина отказалась от закупки природного газа у "Газпрома". Импорт газа для нужд страны осуществляется с тех пор только из Европы.
Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года заключил, что украинская компания не имеет права пересматривать цены на газ, полученный с мая 2011 года по апрель 2014 года. Суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" за уже поставленный газ 2 млрд долларов.
При этом суд снизил цену газа, который покупался у "Газпрома" во II квартале 2014 года, на 27,4% - до 352 долларов с 485 долларов за 1 тыс. кубометров; отклонил требования российской стороны согласно принципу "бери или плати" на сумму 56 млрд долларов. Кроме того, арбитраж снизил объем газа, который "Нафтогаз" в 2018-2019 годах будет обязан покупать у "Газпрома", с 52 до 5 млрд кубометров в год.
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