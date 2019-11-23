Российский корабль без разрешения вошел в территориальные воды Швеции, заявили шведские военные. Об инциденте было доложено правительству в Стокгольме.
© AFP/Scanpix

Российский корабль вошел в территориальные морские воды Швеции, не имея на то соответствующего дипломатического разрешения, сообщается в пятницу, 22 ноября, на сайте вооруженных сил Швеции.

Как уточняется в сообщении, "судно, принадлежащее российскому государству, пересекло шведскую территорию к западу от Гетеборга". Поскольку у судна не было "действительного разрешения, вооруженные силы расценивают это как нарушение порядка доступа".

В соответствии с правилами действия в случае нарушения порядка доступа на шведскую территорию иностранными судами, самолетами или военной техникой военные доложили о случившемся правительству Швеции. Тип и какие-либо иные характеристики российского судна не названы.

В Швеции опасаются возможной угрозы со стороны России

Ранее, в июле, власти Швеции усилили противовоздушную оборону на острове Готланд в Балтийском море. Из-за напряженных отношений с Россией в балтийском регионе на острове размещена новая противоракетная система "земля-воздух", сообщили вооруженные силы страны.

Кроме того, в 2017 году власти Швеции вновь ввели воинскую обязанность - жители Швеции старше 18 лет вновь призываются в армию. Причиной этого стали опасения возможной угрозы со стороны России.

В 2014 году Швеция провела крупнейшую со времен холодной войны операцию по поиску предполагаемой иностранной подлодки в водах Стокгольмского архипелага. Предполагалось, что это могла быть российская подводная лодка. Но в 2015 году шведские военные заявили, что принятый за подлодку объект в водах Швеции оказался гражданским судном.

Deutsche Welle

В мире

Министр связи и коммуникаций Ирана внесен в американские санкционные списки за отключение интернета

Власти США в пятницу расширили список санкций по Ирану,...

Три человека погибли после беспорядков в Колумбии

В столице Колумбии введен комендантский час. Президент...

В Гвинейском заливе пираты захватили 7 моряков с судна снабжения Pacific Warden

В Гвинейском заливе вблизи берегов Экваториальной...

Берлускони госпитализирован после падения

Лидер итальянской партии "Вперед, Италия" 83-летний...

Стокгольм обвиняет российское судно в проходе через территорию Швеции (6)

Российский корабль без разрешения вошел в...

TOP новостей

Работа в провинции литовских врачей не привлекает: нет желающих при зарплате 2000 евро (1)

На странице Варенской больницы в фейсбуке размещено...

Эйфория прошла: рейтинг президента Литвы снижается (62)

В ноябре рейтинг президента Литвы Гитанаса Науседы...

На дорогах Литвы в этом году погибло больше людей, чем в прошлом – кто виноват? (18)

Водители часто жалуются на поведение пешеходов, а...

В Литве отмечают День армии (24)

23 ноября в Литве отмечают 101-ую годовщину Литовской...

Каждый 10-й литовец выбрасывает по 50 евро в год: входите ли вы в их число? (14)

Вы считаете, что залог 10 евроцентов за тару - это...