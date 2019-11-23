Российский корабль вошел в территориальные морские воды Швеции, не имея на то соответствующего дипломатического разрешения, сообщается в пятницу, 22 ноября, на сайте вооруженных сил Швеции.
Как уточняется в сообщении, "судно, принадлежащее российскому государству, пересекло шведскую территорию к западу от Гетеборга". Поскольку у судна не было "действительного разрешения, вооруженные силы расценивают это как нарушение порядка доступа".
В соответствии с правилами действия в случае нарушения порядка доступа на шведскую территорию иностранными судами, самолетами или военной техникой военные доложили о случившемся правительству Швеции. Тип и какие-либо иные характеристики российского судна не названы.
В Швеции опасаются возможной угрозы со стороны России
Ранее, в июле, власти Швеции усилили противовоздушную оборону на острове Готланд в Балтийском море. Из-за напряженных отношений с Россией в балтийском регионе на острове размещена новая противоракетная система "земля-воздух", сообщили вооруженные силы страны.
Кроме того, в 2017 году власти Швеции вновь ввели воинскую обязанность - жители Швеции старше 18 лет вновь призываются в армию. Причиной этого стали опасения возможной угрозы со стороны России.
В 2014 году Швеция провела крупнейшую со времен холодной войны операцию по поиску предполагаемой иностранной подлодки в водах Стокгольмского архипелага. Предполагалось, что это могла быть российская подводная лодка. Но в 2015 году шведские военные заявили, что принятый за подлодку объект в водах Швеции оказался гражданским судном.
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