Стоимость биткоина превысила 10 тысяч долларов

Курс биткоина в ходе торгов 22 июня преодолел отметку в 10 тысяч долларов, следует из данных бирж CoinDesk и CoinMarketCap.
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На максимуме биткоин дорожал до 10 882 долларов. В девять утра биткоин торговался чуть выше 10,7 тысячи долларов. В последний раз биткоин стоил выше 10 тысяч долларов в мае 2018 года.

За последние полтора месяца курс биткоина вырос почти вдвое — 9 мая стоимость криптовалюты превысила шесть тысяч долларов.

Медуза
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