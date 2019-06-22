Стоимость биткоина превысила 10 тысяч долларов

На максимуме биткоин дорожал до 10 882 долларов. В девять утра биткоин торговался чуть выше 10,7 тысячи долларов. В последний раз биткоин стоил выше 10 тысяч долларов в мае 2018 года.

За последние полтора месяца курс биткоина вырос почти вдвое — 9 мая стоимость криптовалюты превысила шесть тысяч долларов.