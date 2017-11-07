"Если сейчас люди разрабатывают компьютерные вирусы, то в будущем кто-то сможет создать искусственный интеллект, который сможет улучшать и воспроизводить самого себя. Это станет новой формой жизни, которая превзойдет человека", — заявил ученый, добавив, что машины в погоне за эффективностью могут пожелать избавиться от людей.

Впрочем, если этого и не произойдет, люди рискуют погубить себя сами. "Мы прошли точку невозврата. Земля становится слишком тесной для нас, население растет пугающими темпами", — заключил физик.

Избежать гибели, по мнению Хокинга, человечество может большим вовлечением людей в науку, чтобы получить возможность для начала колонизации других планет.