"Если сейчас люди разрабатывают компьютерные вирусы, то в будущем кто-то сможет создать искусственный интеллект, который сможет улучшать и воспроизводить самого себя. Это станет новой формой жизни, которая превзойдет человека", — заявил ученый, добавив, что машины в погоне за эффективностью могут пожелать избавиться от людей.
Впрочем, если этого и не произойдет, люди рискуют погубить себя сами. "Мы прошли точку невозврата. Земля становится слишком тесной для нас, население растет пугающими темпами", — заключил физик.
Избежать гибели, по мнению Хокинга, человечество может большим вовлечением людей в науку, чтобы получить возможность для начала колонизации других планет.
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