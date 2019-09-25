В нем Трамп предлагает Зеленскому связаться с генпрокурором США по поводу потенциального расследования действий Джо Байдена, а Зеленский жалуется на бывшего посла США в Киеве и сообщает Трампу, что останавливался в его отеле "Трамп Тауэр" во время последней поездки в США.

"Ходит много разговоров про сына Байдена, что Байден остановил расследование, и многие хотят узнать больше об этом, - сказал Трамп в разговоре с Зеленским. - Так что, если бы вы могли предпринять что-то вместе с генеральным прокурором, было бы здорово".

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Джо Байден - потенциальный соперник Трампа на президентских выборах 2020 года.

"Байден всюду хвастался, что он остановил расследование против своего сына, так что если бы вы могли изучить это… Это звучит ужасно", - сказал Трамп.

В ответ Зеленский обещает, что на Украине скоро будет назначен новый генеральный прокурор, "100% мой человек, мой кандидат", и "он или она изучит ситуацию, в том числе в отношении упомянутой вами компании".

"Тема расследования этого дела - это, действительно, вопрос восстановления честности, так что мы позаботимся об этом и будем работать над расследованием", - пообещал Зеленский.

Согласно расшифровке, Трамп также просит Зеленского об услуге. "Однако я бы хотел попросить вас об одолжении, потому что наша страна прошла через многое, и Украина знает много об этом. Я бы хотел, чтобы вы выяснили, что произошло со всей этой ситуацией с Украиной, они говорят Crowdstrike…"

Речь, видимо, идет о компании CrowdStrike, которая занималась расследованием взлома серверов Национального демократического конгресса во время выборов 2016 года.

Адвокат Трампа Руди Джулиани утверждал, что Украина могла сыграть роль в этой кибератаке.

"Я бы хотел, чтобы генеральный прокурор [США] позвонил вам или вашим людям. И я хочу, чтобы вы докопались до сути этого", - говорит Трамп.

Он добавляет, что расследование Роберта Мюллера о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года было некомпетентным, но "многое из этого началось с Украины".

"Очень важно, чтобы вы сделали это, если возможно", - говорит Трамп.

Расшифровка была рассекречена указом Трампа во вторник. Опубликованная стенограмма помечена штампами "рассекречено" поверх грифов "секретно".

На прошлой неделе попавшая в СМИ информация об этом разговоре привела к обвинениям в попытках втянуть Украину в предвыборную кампанию.

"Президент попросил помощи на выборах у зарубежного государства. Снова", - написала в "Твиттере" Хиллари Клинтон, уступившая Трампу на выборах 2016 года.

Когда Трамп признал, что обсуждал с Зеленским потенциальное расследование против Байдена, демократы в палате представителей США объявили о запуске процедуры импичмента президента.

Два президента также обсудили европейских лидеров. Канцлер Германии Ангела Меркель "говорит об Украине, но она ничего не делает", сказал Трамп.

Зеленский согласился с американским президентом. Он пожаловался Трампу на то, что они недостаточно следят за исполнением санкций против России и что США делает для Украины "гораздо больше, чем Европейский союз, особенно когда речь заходит о санкциях против Российской Федерации".

"Вы совершенно правы, правы на 100%, даже на 1000%. Я говорил с Меркель, встречался с ней, встречался и говорил с Макроном и говорил им, что они не делают столько, сколько нужно по вопросам санкций", - сказал Зеленский.