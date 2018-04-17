Престижная награда для журналистов, Пулитцеровская премия, была вручена в том числе редакциям газет The New York Times и The Washington Post за статьи о российском вмешательстве в американские выборы.
Donaldas Trumpas
© AP/Scanpix

Как указывается на сайте Пулитцеровской премии, награда вручена за "неустанное освещение в общественных интересах, которое драматически способствовало пониманию нацией российского вмешательства на президентских выборах 2016 года, его связях с кампанией Трампа, переходной командой президента и его будущей администрации". Эти материалы победили в номинации "Национальная журналистика".

Помимо этого, премия вручена за освещение вопроса сексуальных домогательств и насилия в Голливуде (отмечены издания The New York Times и The New Yorker), за рассказ о жестоких методах филиппинского президента Родриго Дутерте (награду получили три журналиста информагентства Reuters) и ряд других материалов.

В 2017 году Пулитцеровскую премию, в числе прочих,получили журналисты издания The New York Times за тексты о России. Журналисты издания писали о попытках президента РФ Владимира Путина расширить российское влияние за рубежом, "раскрывая такие методы, как убийство, преследование в Интернете и распространение компроматов в отношении оппонентов". В перечень отмеченных жюри работ вошли материалы об "армии российских троллей", выгоде Москвы от разоблачений Wikileaks, российских кибератаках на американских демократов и другие статьи.

Пулитцеровская премия - одна из самых престижных в США и в мире наград в области журналистики. Она вручается ежегодно с 1917 года за публикацию в каком-либо американском издании.

Deutsche Welle
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