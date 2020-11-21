Старший сын президента США Дональд Трамп-младший заразился коронавирусом. Об этом в пятницу, 20 ноября, сообщили ряд американских СМИ. По их данным, тест показал положительный результат в начале недели, у Трампа-младшего нет симптомов болезни, он изолировался.
42-летний предприниматель активно участвовал в президентской кампании отца. По данным СМИ, он присутствовал на вечеринке в Белом доме в день выборов 3 ноября. После нее коронавирусом заразились несколько человек, в том числе глава штаба Трампа Марк Медоуз. На снимках с вечеринки видно, что практически ни один из гостей не носил маску.
Дональд Трамп-старший в октябре сам провел несколько дней в больнице после заражения коронавирусом, тогда же инфекцией заразились его жена Мелания и младший сын Бэррон.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Специалист НЦОЗ: количество заболевших COVID-19 вызывает беспокойство, большинство из них - молодые люди
Специалист Вильнюсского отделения Национального...
"Его же надо вынянчить, словно ребенка": Михново. День седьмой. Хлеб
В михновской пекарне есть и производственные тестомесы...
Здоровье по разрешению: легко ли болеть в Литве? (29)
Лекго ли болеть в Литве? Нет, нет, не коронавирусом....
За минувшие сутки в Литве установлено 1983 новых случая коронавируса, 17 человек скончались
Национальный центр общественного здравоохранения...
"Delfi Главное": кто разбогател на карантине, БелАЭС снова включили, новые министры и футбольная победа (38)
Еженедельная программа " Delfi Главное " каждую пятницу...