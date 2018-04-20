Селино Вильянуэва Харамильо умер в больнице чилийского города Сан-Хосе-де-Марикина в результате травм, полученных при падении с кровати неделю назад. У него были сломаны три ребра, одно из них повредило легкое. Мужчину прооперировали, однако его состояние продолжило ухудшаться. Во вторник, 17 апреля, к умирающему привели священника, а на следующий день он скончался.
Харамильо родился 25 июля 1896 года и всю жизнь трудился на чужих фермах. Когда работнику было 80 лет, его уволил работодатель, землевладелец Амброзио Толедо. Долгожитель переехал в соседнюю деревню и поселился в хижине с земляным полом и очагом посреди комнаты. Чтобы выжить, Харамильо продавал местным магазинам овощи со своего огорода. Кроме того, Толедо, на которого он проработал 30 лет, платил ему скромную пенсию.
Через несколько лет хижина сгорела, и Харамильо оказался на улице. У него никогда не было жены или детей и не осталось живых родственников. 99-летнего мужчину приютила чужая семья, с которой он и провел свои последние годы.
Огонь уничтожил пожитки Харамильо, в том числе его свидетельство о рождении. Тем не менее чилийские власти утверждали, что сумели найти записи, подтверждающие его возраст. В 2011 году долгожителя навестил президент страны, а в 2016-м министр юстиции лично вручил ему новый паспорт.
Из-за отсутствия документов Харамильо не попал в Книгу рекордов Гиннесса. Официально старейшим мужчиной признан 112-летний японец Масадзо Нонака с острова Хоккайдо, который родился в 1905 году.
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