Старейшая АЭС Франции прекращает работу

Старейшая атомная электростанция во Франции прекращает работу. Оборудование первого из двух энергоблоков АЭС Фессенхайм было отключено утром в субботу, 22 февраля. Остановка второго запланирована на 30 июня.
Демонтаж ядерного реактора начнется в 2025 году и может идти до 2040 года. Германия и Франция договорились открыть в регионе технопарк, для чего предусмотрен 1 млн евро.
Изначально остановить работу АЭС планировалось до конца 2016 года. Противники атомной энергетики из Германии, Франции и Швейцарии долгое время требовали закрыть электростанцию, которая находится в одном километре от границы с Германией. Реакторы этой АЭС были запущены в 1977 году, на ней неоднократно происходили поломки.
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