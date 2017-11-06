26-летний Келли был осужден военным трибуналом в 2012 году за нападение на супругу и их ребенка, сообщила СNN пресс-секретарь ВВС США Энн Стефанек. Он был приговорен к году лишения свободы, а затем понижен в ранге и уволен. По ее словам, Келли был отправлен в отставку в 2014 году.
Ранее сообщалось, что Келли состоял на службе в ВВС США и занимался обеспечением готовности тыла на воздушной базе "Холломан" (Нью-Мексико) с 2010 года до его увольнения. Также установлено, что Келли прошлым летом работал охранником.
Выяснилось, что полуавтоматическую винтовку AR-556, из которой мужчина открыл стрельбу, он купил в апреле 2016 года в Сан-Антонио.
Накануне около 11:30 утра по местному времени (19:30 по латвийскому времени) Келли устроил стрельбу в баптистской церкви в городке Сазерленд-Спрингс в Техасе, расположенном в 50 километрах от Сан-Антонио. Затем мужчина скрылся с места происшествия на своей машине.
Полицейские позже обнаружили стрелка мертвым, со следами огнестрельного ранения. По версии полиции, Келли либо был застрелен одним из очевидцев атаки на церковь, либо совершил самоубийство. По данным СМИ, в машине стрелка было найдено еще несколько единиц оружия. В правоохранительных органах считают, что Келли не был связан с какой-либо террористической организацией.
Трамп распорядился приспустить флаги в знак траура
Президент США Дональд Трамп распорядился приспустить флаги страны в память о погибших при стрельбе в техасской церкви. Об этом говорится в документе, опубликованном Белым домом.
"В знак уважения к жертвам бесчувственного акта насилия, совершенного 5 ноября, <...> я распорядился, чтобы флаг США был приспущен у Белого дома и всех публичных зданий, военных постов и морских баз <...> до захода солнца 9 ноября 2017 года", - говорится в комментарии.
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