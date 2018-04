Стали известны подробности инцидента в штаб-квартире YouTube, где женщина открыла стрельбу

Как сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники в правоохранительных органах, стрельба была открыта жительницей штата Калифорния Насим Агдам. Женщина проживала в калифорнийском городе Риверсайд, а также в Сан-Диего. По предварительным данным, она не имела никакого отношения к компании YouTube.

Телекомпания NBC передает, что Агдам было 39 лет. Она была вооружена пистолетом. По информации источников, женщина знала одного из пострадавших — 36-летнего мужчину, который, вероятно, и являлся целью нападения. Он госпитализирован и находится в критическом состоянии.

Стрельба была открыта в кафетерии, расположенном на открытом воздухе на территории комплекса штаб-квартиры, примерно в 12:40 по времени Западного побережья США (22:40 мск). Практически сразу многие сотрудники YouTube стали писать о произошедшем на своих страницах в соцсетях. По свидетельству очевидцев, услышав выстрелы, люди в панике начали выбегать из офисов штаб-квартиры, в которой работают более 1,7 тыс. человек.

Как заявил впоследствии, выступая на специально созванной пресс-конференции, шеф полиции Сан-Бруно Эд Барберини, правоохранительные органы прибыли к месту происшествия практически сразу. Они обнаружили в комплексе трех человек, получивших огнестрельные ранения, а также тело женщины. Власти заявили, что, по имеющимся данным, именно она открыла огонь, после чего застрелилась. По словам Барберини, стрелявшая была вооружена пистолетом.

Пострадавшие были госпитализированы в одну из больниц Сан-Франциско, расположенного в 20 км к северу от Сан-Бруно. Как сообщил представитель медицинского учреждения Брент Эндрю, к ним поступили две женщины в возрасте 32 и 27 лет, а также 36-летний мужчина. Состояние последнего оценивается как критическое.

Изначально в полиции сообщили о еще одном пострадавшем, однако впоследствии выяснилось, что он получил не огнестрельные ранения, а лишь травму ноги при эвакуации.

По данным телеканала ABC, стрельба не имеет отношения к терроризму. В полиции телеканалу заявили, что инцидент был вызван неким конфликтом, скорее всего, ссорой на бытовой почве.

Сотрудники полиции обследовали весь комплекс штаб-квартиры интернет-сервиса, не обнаружив каких-либо дальнейших угроз. Никаких угроз безопасности для общественности нет, подчеркнули в полиции.

Как сообщила телекомпания CNN, у стражей порядка пока нет точной информации о том, какими мотивами могла руководствоваться нападавшая. При этом, по данным источников телеканала, она лично знала как минимум одного из пострадавших — мужчину, который, вероятно, и являлся ее изначальной целью.

Генеральный директор корпорации Google, которой принадлежит YouTube, Сундар Пичаи вскоре после происшествия распространил среди сотрудников компании письмо. В нем он сообщил, что Google делает "все, что может", чтобы поддержать пострадавших и их семьи в это непростое для них время. По его словам, корпорация сотрудничает с местными властями в расследовании стрельбы.

Президент Дональд Трамп написал в своем Twitter, что его проинформировали о стрельбе в Сан-Бруно. Он выразил благодарность сотрудникам правоохранительных органов, работающим на месте происшествия. "Наши мысли и молитвы со всеми теми, кого затронул этот инцидент", — отметил хозяин Белого дома.

Cellphone video shows SWAT team officers responding to today's shooting at YouTube HQ in San Bruno, California. https://t.co/BajcCpdNTW

Three people were wounded. Police say the suspect died of an apparent self-inflicted gunshot wound. pic.twitter.com/56SBtIGayT

— ABC News (@ABC) 4 апреля 2018 г.