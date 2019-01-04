Отмечается, что в делегации также примут участие митрополит Киевский и всея Украины Епифаний и спикер парламента Андрей Парубий.
Программой визита в Стамбул предусмотрена 5 января встреча Порошенко и Парубия с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Вселенским патриархом Варфоломеем.
Участники делегации примут участие в церемонии подписания томоса Вселенским патриархом и в молитве в Патриаршем храме Св.Георгия.
По завершению процедуры прозвучат заявления.
6 января президент Украины и члены делегации примут участие в церемонии вручения томоса, Божественной Литургии (будет совместное отправление Вселенским патриархом Варфоломеем и митрополитом Епифанием) и церемонии освящения воды в заливе "Золотой Рог".
11 октября Синод Вселенского патриархата подтвердил намерение предоставить томос для автокефалии украинской церкви.
15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор, 192 делегата которого избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) на пост предстоятеля единой Православной церкви Украины.
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