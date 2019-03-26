По словам Агентства США по противоракетной обороне, в ходе испытания использовались два наземных перехватчика. Один уничтожил головную часть баллистической ракеты, а другой, "посмотрев на образовавшийся мусор и оставшиеся объекты и не найдя никаких других боеголовок, выбрал следующий "самый смертоносный объект", который он смог идентифицировать, и уничтожил его", – говорится в сообщении.
По словам агентства, цель была запущена с испытательного полигона на Маршалловых островах в Тихом океане, более чем в 6400 км от авиабазы Ванденберг в Калифорнии, откуда были запущены ракеты-перехватчики.
Генеральный директор Агентства США по противоракетной обороне генерал-лейтенант Сэм Гривз назвал этот тест "переломным моментом".
"Наземная система защиты жизненно важна для защиты нашей родины, и это испытание показывает, что у нас есть надежное и заслуживающие на доверие средство против очень реальных угроз", – заявил Гривз.
В январе президент Дональд Трамп обнародовал обновленную стратегию противоракетной обороны США, которая обозначила Северную Корею основной угрозой. Это произошло семь месяцев после того, как он объявил, что угроза со стороны Пхеньяна была устранена.
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