Список, направленный в Совбез ООН, полностью повторяет перечень лиц и организаций, в отношении которых Вашингтон ввел санкции в пятницу, сообщает ТАСС.
В состав комитета по санкциям в отношении КНДР входят 15 стран - постоянных и непостоянных членов Совет Безопасности ООН, в том числе Россия.
Как сообщило в пятницу Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США, американские власти расширили санкционные списки в отношении КНДР, добавив в них физическое лицо из России, коммерческий банк "Агросоюз", зарегистрированный в РФ, а также китайская компания Dandong Zhongsheng Industry & Trade Co. и северокорейская Korea Ungum Corporation. "Физическим лицом из России", попавшим под санкции, оказался гражданин КНДР Ли Чен Вон, представляющий в Москве интересы Банка внешней торговли КНДР. По правилам ООН, теперь Вона и его начальника Хана Янг Су ожидает высылка из РФ, сообщает CNN.
Как поясняется в сопроводительном документе министерства, рестрикции были введены за якобы имеющие место нарушения лицами и организациями режима санкций США и резолюций Совета безопасности ООН, предусматривающих введение ограничений в отношении КНДР. В частности, "Агросоюз" "осознанно содействовал крупной сделке в пользу лица, подпавшего (под санкции) за деятельность в пользу Северной Кореи, связанную с оружием массового уничтожения".
Американцы отмечают, что банк "Агросоюз" и КНДР имеют длительную историю отношений - по меньшей мере, с 2009 года. "Агросоюз", отдавая себе отчет, открыл многочисленные банковские счета, как минимум, для трех подставных компаний Банка внешней торговли КНДР. Также Ли Чен Вон имел в России банковские счета на свое имя, как минимум, с 2016 года", - утверждают в Минфине США.
Введенные санкции замораживают все имущество и права на имущество банка "Агросоюз", которые находятся в юрисдикции США или американских граждан, а также запрещают американским гражданам вести какие-либо дела с этим банком, передает "Интерфакс".
"Соединенные Штаты продолжат проводить в жизнь санкции ООН и США и перекрывать незаконные каналы поступления доходов в Северную Корею. Наши санкции останутся в силе до тех пор, пока мы не добьемся окончательной, полностью проверяемой денуклеаризации Северной Кореи", - сказал глава Минфина США Стивен Мнучин.
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