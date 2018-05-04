Официально "Белые каски" не получали уведомления о завершении их финансирования. Однако, как утверждают источники CBS в Сирии, деньги от США больше не поступают. У группы есть план действий, который позволит ей просуществовать в таких условиях один-два месяца.
"Это очень тревожное развитие событий. В конечном итоге, это негативно скажется на возможности гуманитарных работников спасать жизни", - заявил телеканалу лидер организации Раед Салех, слова которого приводит ТАСС.
Администрация США также ведет поиск альтернативных источников финансирования для гуманитарных проектов в Сирии. В Вашингтоне неоднократно отмечали, что рассчитывают на привлечение к этой работе других стран.
Организация "Белые каски" ранее сообщала, что авиация правительственных сирийских сил наносит удары по районам с мирными жителями. В частности, НПО распространила сообщения о применении 7 апреля в сирийском городе Дума химического оружия.
В МИД РФ это сообщение назвали информационным вбросом, а в Минобороны заявили, что "Белые каски" не являются достоверным источником новостей и распространяют сфабрикованную информацию.
Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия. Как стало известно, эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которые работают в Думе, в ближайшее время проведут эксгумацию предполагаемых жертв химатаки.
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