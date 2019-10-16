Агентство АР со ссылкой на информированный источник уточняет, что около 1000 американских военнослужащих, выводимых из северных райнов Сирии, будут перемещены в Ирак, Кувейт и, возможно, Иорданию.
Представитель Минобороны РФ сообщил журналистам, что город Манбидж и близлежащие населенные пункты находятся по контролем сирийских войск, а российская военная полиция патрулирует линию соприкосновения между армиями Турции и Сирии. Вместе с этим российская сторона заявила, что американские военные "помогают российским вооруженным силам быстро освоиться в ранее небезопасном районе".
Одновременно с этим спецпредставитель президента России по вопросам сирийского урегулирования Александр Лаврентьев заявил, отметив, что согласия между Москвой и Анкарой по вопросу начала турецкой операции против сирийских курдов не было. Лаврентьев уточнил, что диалог между конфликтующими странами идет "в реальном режиме времени" на различных уровнях, в том числе "по линии министерств обороны, иностранных дел, спецслужб".
Представитель РФ заметил, что в реальном столкновении между Турцией и Сирией никто не заинтересован, а Кремль постарается этого не допустить.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ИГ.
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