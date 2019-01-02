31 декабря вступило в силу решение США о выходе из Организации объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).
UNESCO
© Organizatorių nuotr.

После выхода из организации США не будут платить членские взносы, а также потеряют возможность избираться в комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО.

О своем выходе из ЮНЕСКО США впервые сообщили в октябре прошлого года. Вашингтон обвинил организацию в "антиизраильской предвзятости" за то, что та предоставила статус постоянного члена Палестинской автономии и неоднократно высказывала недовольство израильско-палестинскими отношениями.

Статьи по теме:
В Венеции готовятся ввести новый налог для туристов
"Жизнь нелегка, но мы живём в единодушии": в Литве отметили день толерантности  (106)

День спустя о возможном выходе заявил и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

В 2011 году США прекратили финансировать международную организацию. Это произошло после того, как ЮНЕСКО предоставила статус постоянного члена Палестине.

"Настоящее время"
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

"Безвиз как толчок": литовские туристы поднимают белорусский Гродно (102)

На протяжении столетий территории современных Литвы и...

РПЦ предложила снести центр Сергиева Посада и построить "православный Ватикан" (7)

В Сергиевом Посаде хотят сделать туристический центр с...

Суд ЕС признал Польшу виновной по делу о вырубке Беловежской пущи

Европейский суд в Люксембурге постановил, что Польша,...

В мире

ВАДА разочаровано невыполнением Россией достигнутых договоренностей

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) заявило, что...

Жаир Болсонару приведен к присяге в качестве президента Бразилии

Первого января правый националист Жаир Болсонару был...

Президент США пригласил лидеров Конгресса на брифинг по вопросу охраны границы

Во вторник президент США Дональд Трамп пригласил...

США вышли из ЮНЕСКО (1)

31 декабря вступило в силу решение США о выходе из...

Венеция объявила о новом налоге на въезд в город для туристов: до 10 евро с человека в день

Власти Венеции, одного из самых посещаемых городов...

TOP новостей

100 лет назад на башне Гедиминаса впервые был поднят литовский триколор (121)

В этом году исполняется 100 лет с того дня, как в Литве...

От фейерверков в новогоднюю ночь в Литве пострадали 10 человек (16)

В результате неосторожного обращения с фейерверками и...

К Литве приближается опасный циклон: ожидается сильный ветер, метель и похолодание (8)

В среду днем в Литве будет пасмурно и сыро. Циклон...

Ближайшей ночью в Литве не будет работать э-банкинг банка Luminor (2)

В ночь на 2 января не будет работать э-банкинг банка Luminor...

Новогоднее поздравление президента Литовской Республики Дали Грибаускайте (239)

Президент Литовской Республики Даля Грибаускайте...