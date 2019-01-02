После выхода из организации США не будут платить членские взносы, а также потеряют возможность избираться в комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО.

О своем выходе из ЮНЕСКО США впервые сообщили в октябре прошлого года. Вашингтон обвинил организацию в "антиизраильской предвзятости" за то, что та предоставила статус постоянного члена Палестинской автономии и неоднократно высказывала недовольство израильско-палестинскими отношениями.

День спустя о возможном выходе заявил и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

В 2011 году США прекратили финансировать международную организацию. Это произошло после того, как ЮНЕСКО предоставила статус постоянного члена Палестине.