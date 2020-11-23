21 мая Госдепартамент сообщил о намерении Вашингтона выйти из Договора по открытому небу, объяснив этот шаг нарушением условий договора со стороны Москвы. "Если Россия вернется к полному соблюдению договора", то США могут изменить свое решение, отметил Госдепартамент. Он обвинил РФ в "грубом" нарушении договора на протяжении многих лет, в том числе в сфере контроля над вооружениями.

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В частности, Москва отказала в проведении воздушного наблюдения в зоне длинной 10 км вдоль своей границы с грузинскими регионами Абхазия и Южная Осетия, а также разместила свой аэродром дозаправки в украинском Крыму, говорится в заявлении Госдепа. Вашингтон также обвинил Москву в "нелегальном введении ограничения на дальность перелета над Калининградом" и в "неоправданном отказе США и Канаде в наблюдательном полете за крупными российскими военными учениями в 2019 году".

В Кремле считают договор теперь "нежизнеспособным"



В Кремле выразили сожаление в связи с решением США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что выход США "делает договор далее нежизнеспособным". Ранее глава МИД Германии называл договор "важной частью европейской архитектуры контроля над вооружениями", которая "способствует безопасности и миру практически на всем северном полушарии". Между тем представительница штаб-квартиры НАТО в Брюсселе выразила понимание решения США, отметив, что Россия "на протяжении многих лет вводит ограничения на полеты, нарушающие условия договора".

Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки 23 странами — членами НАТО, а также бывшего Варшавского договора и вступил в силу в 2002 году. К нему присоединились в общей сложности 35 государств, в том числе члены Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и все страны НАТО. РФ ратифицировала документ 26 мая 2001 года. Договор стал одной из мер безопасности и взаимного доверия государств ОБСЕ, за время его существования договора совершено более 1500 наблюдательных полетов.