Это произошло после того, как Россия отказалась уничтожить новые ракеты, которые, по словам НАТО, нарушают условия договора.

Президент Дональд Трамп выразил надежду, что странам удастся заключить новое соглашение, которое придет на смену историческому договору, заключенному во время "холодной войны".

"Россия хотела бы что-то предпринять в плане ядерного соглашения, и меня это устраивает. Они хотят что-то сделать, и я тоже", – сказал Трамп, отвечая в четверг вечером на вопрос корреспондента "Голоса Америки".

При этом президент отметил, что не обсуждал ДРСМД с российским президентом Владимиром Путиным в ходе состоявшейся накануне телефонной беседы.

"Когда завтра срок действия соглашения истечет, мир потеряет бесценный инструмент для торможения ядерной войны. Это, вероятно, повысит, а не снизит угрозу, связанную с баллистическими ракетами, – сказал в четверг журналистам генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. – Чтобы ни случилось, стороны должны избегать дестабилизирующих ситуаций и срочно попытаться согласовать новый общий путь к международному контролю над вооружениями".

Власти США в течение нескольких месяцев возмущались по поводу того, что Россия игнорирует призывы Вашингтона и европейских стран к прекращению нарушений соглашения, в особенности в связи с крылатыми ракетами SSC-8.

Россия настаивает, что строго соблюдает условия соглашения и не допускает нарушений.

Российский президент Владимир Путин месяц назад подписал закон, приостанавливающий участие страны в соглашении. Пятью месяцами ранее аналогичный шаг совершила администрация Трампа.

Историческое соглашение было одним из столпов европейской безопасности на протяжении более 30 лет. Соглашение запрещает разрабатывать и развертывать ядерные ракеты наземного базирования дальностью от 500 до 5 500 км. Европейские лидеры, опасаясь новой гонки вооружений, призывали и Вашингтон, и Москву к конструктивному сотрудничеству с целью сохранения договора.

Есть опасения и по поводу возможных последствий за пределами Европы.

"Перспектива развертывания новых наземных ядерных ракетных систем средней дальности в Азии могла бы вызвать аналогичные политические потрясения среди азиатских союзников", – отметила Лора Кеннеди, бывший посол США в Туркменистане и бывший постоянный представитель США при Конференции по разоружению в Женеве.

"Даже если бы США планировали развертывать подобные будущие системы только на своих территориях, скажем, на Гуаме, Китай мог бы расценить такой шаг как угрозу и в ответ представить новую волну ракетных систем в качестве противовеса", – добавила Кеннеди, которая работает консультантом в организации Foreign Policy for America.