Договор, объединяющий 35 государств, позволяет совершать обзорные полеты самолетам, не несущим оружия, над территориями стран-участниц.

В своем заявлении, опубликованном на сайте Государственного департамента США, Помпео перечисляет множество примеров нарушения Россией условий договора. В частности, он утверждает, что российская армия использовала пролеты над территорией США для наведения своего высокоточного оружия на стратегически важные американские и европейские объекты.

"Вместо того, чтобы использовать Договор об открытом небе как механизм для укрепления доверия и уверенности при соблюдении открытости в военных вопросах, Россия таким образом превратила соглашение в инструмент запугивания и угроз, сделала его продолжением своих вооружений", - сказано в заявлении Помпео.

Чем еще недовольны США

Кроме того, в числе претензий, выдвинутых государственным секретарем США:

Отказ России разрешить наблюдательные полеты в 10-километровом коридоре вдоль границы самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии. По словам Помпео, таким образом Москва "пытается продвигать свои ложные утверждения, что эти оккупированные [Россией] территории являются независимыми государствами".

Выделение аэродромов для заправки самолетов, совершающих полеты в рамках договора, на аэродромах, которые расположены в Крыму, который США и подавляющее большинство стран мира считают территорией Украины. "Это тоже попытка продвинуть свои утверждения о мнимой аннексии полуострова, с которой США не соглашаются и никогда не согласятся", - сказано в заявлении.

Установление ограничений на полеты над Калининградом - российским анклавом, расположенным между странами Европейского союза. По утверждению Помпео, на этой территории сосредоточено значительное количество российского оружия, в том числе ядерные ракеты ближнего радиуса действия, нацеленные на НАТО.

Глава Госдепа уточняет, что в пятницу США передадут всем сторонам официальное уведомление о выходе из договора и через шесть месяцев больше не будут связаны его условиями. "Вместе с тем, мы можем пересмотреть свое решение о выходе в том случае, если Россия вернется к полному соблюдению договора", - отмечает Помпео.

Реакция России

В МИД России сообщили, что если США действительно выйдут из договора, это станет прискорбным шагом.

"К сожалению, это укладывается в общую линию нынешней администрации на подрыв всех договоренностей в области контроля над вооружениями. Данный договор - ключевой с точки зрения обеспечения предсказуемости и взаимного доверия в Европе и в более широком масштабе", - отметил высокопоставленный дипломат в беседе с агентством РИА Новости.

Российский МИД настаивает на том, что Россия никогда не нарушала условия этого договора, и подчеркивает, что Москва сожалеет о таком шаге со стороны Вашингтона.

НАТО собирает послов

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал США пересмотреть свое решение о выходе из договора и заявил, что официальный Берлин, также как другие страны ЕС, продолжат его соблюдать.

"Я глубоко сожалею в связи с этим заявлением, - отметил Масс. - Вместе с нашими партнерами мы будем убеждать США пересмотреть свое решение".

Маас добавил, что Германия вместе с Францией, Польшей и Великобританией неоднократно говорили Вашингтону, что проблемы в отношениях с Россией "не стоят" того, чтобы выходить из договора.

По данным источников агентства Франс-пресс, в пятницу послы НАТО проведут экстренную встречу, чтобы обсудить решение США.

Новый раунд переговоров?

Президент Трамп отмечал высокие, по его мнению, шансы на заключение нового соглашения с Россией. По его словам, президент США надеется на то, что Россия выразит желание заключить новую сделку.

"Я думаю, у нас с Россией хорошие соглашения, но Россия не соблюдала это соглашение, - сказал Трамп в четверг. - Пока они не начнут соблюдать, мы из него выходим".

Это еще один шаг администрации Дональда Трампа по выводу США из целого ряда крупных международных договоров, включая договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Агентство Рейтер также сообщает, что американские официальные лица начали в последние дни проводить переговоры с группой российских официальных лиц о начале нового раунда переговоров по ядерному оружию.

"Наша цель посадить за стол переговоров две крепкие команды специалистов, чтобы начать вырабатывать новые меры по сдерживанию ядерного оружия нового поколения. Соединенные Штаты привержены делу контроля за вооружениями. Мы выступаем за европейскую безопасность. И мы выступаем за будущее, которое наложит существенные ограничения на ядерные вооружения", - сказал неназванный дипломат.

Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов ОБСЕ.

Тревожная новость для партнеров США

Анализ корреспондента Би-би-си по вопросам обороны Джонатана Маркуса

Выходя из Договора об открытом небе, президент Дональд Трамп фактически отказывается от договора по контролю над вооружениями, который считался важным для поддержания прозрачности в военной сфере после завершения холодной войны.

Мало того, он отказывается от соглашения, которое, по мнению многих экспертов, по-прежнему дает Соединенным Штатам огромные преимущества.

А то, что это происходит, когда вся структура контроля рушится и надвигается новая эра гонки вооружений, вдвойне удручает.

Так что же этот договор разрешает?

Он позволяет пролетать не имеющим вооружения самолетам-разведчикам над всей территорией другой страны без оповещения об этом заблаговременно. Это может делаться, например, для сбора данных о военных объектах и о передислокации войск.

В последние годы с этим был ряд проблем. США утверждают, что Россия не давала доступ на некоторые свои территории. Однако, как говорят критики Трампа, это - повод для усовершенствования Договора, а не для отказа от него.

США смогут использовать спутники для сбора информации о России, однако решение Трампа создаст напряженность в отношениях с европейскими союзниками Вашингтона, которые не имеют доступа к подобным технологиям.

Договор может быть по-прежнему в интересах России, которая будет продолжать совершать пролеты над территорией партнеров Вашингтона, а это будет лишь усугублять их тревогу.