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Выделение 300 млн долларов военной помощи Украине подтверждает сильную двухпартийную поддержку Украины со стороны американских властей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter.
США выделят Украине 300 млн. долларов военной помощи
© Reuters / Scanpix

"Закон о национальном оборонном бюджете США, подписанный президентом Трампом, усиливает помощь Украине в сфере безопасности и подтверждает сильную двухпартийную поддержку Украины. Им предусматрено 300 млн долларов на помощь в защите суверенитета и территориальной целостности от агрессии России", - сообщает посольство США.

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Также в посольстве подчеркнули, что оборонный бюджет США предусматривает введение санкций против газопровода "Северный поток-2".

"Если не остановить "Северный поток-2", это серьезно подорвет европейскую региональную энергетическую безопасность и создаст для России инструмент для принуждения Украины и других европейских партнеров", - говорится в сообщении.

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