США выделят Украине 300 млн. долларов военной помощи

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter.
"Закон о национальном оборонном бюджете США, подписанный президентом Трампом, усиливает помощь Украине в сфере безопасности и подтверждает сильную двухпартийную поддержку Украины. Им предусматрено 300 млн долларов на помощь в защите суверенитета и территориальной целостности от агрессии России", - сообщает посольство США.
Также в посольстве подчеркнули, что оборонный бюджет США предусматривает введение санкций против газопровода "Северный поток-2".
"Если не остановить "Северный поток-2", это серьезно подорвет европейскую региональную энергетическую безопасность и создаст для России инструмент для принуждения Украины и других европейских партнеров", - говорится в сообщении.
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