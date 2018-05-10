В документе отмечается, что санкции вводятся в связи с нарушением законодательства США о нераспространении оружия массового поражения и средств его доставки — баллистических и крылатых ракет. Речь идет о сотрудничестве в этой сфере с Ираном, Северной Кореей и Сирией.
Всего в санкционном списке 28 структур, как российских, так и организаций из Китая, Ирана, Египта, Сирии, Турции, ОАЭ и Северной Кореи. Из российских организаций в список попали 183-й гвардейский зенитный ракетный полк, Конструкторское бюро приборостроения в Туле, учебный центр зенитно-ракетных войск в Гатчине, Главное управление Генерального штаба (бывшее ГРУ), 18-й Центральный НИИ министерства обороны РФ в Курске, Научно-производственный концерн "БАРЛ".
Под ограничения попали также активно действующее в Сирии ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", ВВС Сирии и Корпус стражей исламской революции в Иране. В документе, подписанном помощником госсекретаря США по вопросам международной безопасности и нераспространения Кристофером Фордом, указывается, что ни одно правительственное учреждение в США не имеет право вступать в какие-либо контакты с перечисленными в списке организациями.
8 мая США продлили санкции против "Рособоронэкспорта" за сотрудничество с Ираном, Северной Кореей и Сирией. Российскую госкомпанию также обвиняют в нарушении законодательства США о нераспространении оружия массового уничтожения. "Рособоронэкспорт" находится под различными американскими санкциями с 2015 года.
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