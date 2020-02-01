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С воскресенья, 2 февраля, США вводят режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны из-за китайского коронавируса нового типа. Об этом заявил министр здравоохранения США Алекс Азар.
США вводят режим ЧС из-за коронавируса
© AP / Scanpix

Решение принято после того, как чрезвычайной ситуацию с распространением коронавируса назвала Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ). Число стран, помимо Китая, в которых уже зафиксированы заразившиеся, достигло 26. Накануне такие случаи были зафиксированы в России, Швеции, Великобритании и Испании. Общее число заболевших в мире приближается к 12 тысячам. 259 человек скончались. В США зафиксированы 7 случаев коронавируса.

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Прибывшие в США из Хубея пройдут 2-недельный карантин

С 17.00 американского времени в воскресенье вводится запрет на въезд в страну иностранцев, которые в течение последних двух недель были в Китае. Все американцы, возвращающиеся из Китая, должны быть подвергнуты тщательному медицинскому обследованию, а те, кто побывал в китайской провинции Хубей, где началась вспышка коронавируса, будут направлены в двухнедельный карантин.

Аналогичные чрезвычайные меры приняты в Италии, Сингапуре и Монголии. Эвакуацию своих граждан из страны проводят Германия, США, Япония, Великобритания, Франция, Южная Корея и Индия. Многие страны рекомендуют своим гражданам не ездить в Китай.

Deutsche Welle
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