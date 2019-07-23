США вводят процедуру ускоренной депортации мигрантов

Это второе серьезное изменение в иммиграционной политике за последние восемь дней.

Начиная со вторника, ускоренная депортация может быть применена в отношении любого человека, который находится в стране нелегально менее двух лет.

Ранее такие депортации применялись, в основном, к людям, которых арестовывали практически сразу после пересечения южной границы США.

Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности Кевин Макалинан охарактеризовал расширение полномочий по "ускоренной высылке", как новую попытку администрации Трампа преодолеть "имеющийся кризис на южной границе", освободив места в центрах содержания мигрантов и сократив очередь из более 900 тысяч дел в иммиграционных судах.

У американских властей не хватает места для содержания "огромного количества" людей, арестованных на границе с Мексикой. Это приводит к тому, что сотни тысяч человек отпускаются с уведомлениями о явке в суд, заявил Макалинан в политической директиве, которая будет опубликована во вторник в официальном издании Federal Register.

Он отметил, что сотрудники министерства, наделенные новыми полномочиями, будут депортировать мигрантов быстрее, чем иммиграционные суды министерства юстиции, где рассмотрение дел может занимать годы.

Американский союз гражданских свобод (АСГС) и Американский иммиграционный совет заявили, что подадут судебный иск с целью заблокировать эту политику.

"В соответствии с этим незаконным планом иммигранты, которые жили здесь в течение нескольких лет, будут депортированы с менее тщательным соблюдением надлежащих правовых процедур, чем люди, оказавшиеся в судах по ДТП", – заявил директор проекта АСГС по правам иммигрантов Омар Джавдат.

Макалинан заявил, что 20570 человек, арестованных на территории страны с октября 2017 по сентябрь 2018 года, находятся в США менее двух лет, и, в соответствии с новым правилом, могут быть подвергнуты ускоренной депортации.

Объявление стало вторым крупным политическим сдвигом за последние восемь дней после беспрецедентного всплеска числа семей, прибывающих из стран Северного треугольника Центральной Америки: Гватемалы, Гондураса и Сальвадора.

На прошлой неделе администрация заявила, что будет отказывать в предоставлении убежища людям, которые проходили через другие страны по пути в США и не обратились за защитой по крайней мере в одной из этих стран.