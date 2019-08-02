Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций в отношении России из-за отравления с применением нервно-паралитического вещества "Новичок" бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года в британском городе Солсбери. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на двух чиновников в администрации президента.
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"Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций в отношении России за применение химического оружия в 2018 году при нападении на российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь", – пишет издание.

Подробности указа в издании не привели.

Ранее 25 июля Комитет по иностранным делам при Палате представителей США призвал Трампа ввести вторую часть санкций в отношении России.

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"Мы призываем вас немедленно предпринять меры, чтобы привести Россию к ответственности за грубое применение химического оружия в Европе", – говорилось в совместном письме главы Комитета демократа Элиота Энгела и старшего республиканца в этом комитете Майкла Маккола.

Первый пакет санкций из-за отравления Скрипалей Госдепартамент США ввел еще в августе 2018 года. Тогда под санкции попадали поставка из России продукции двойного назначения и экспорт товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставки электроники, компонентов и технологий для нефтегазовой отрасли.

Второй пакет, согласно закону, должен был быть введен через несколько месяцев – в случае если Москва не предоставит гарантии неприменения химического и биологического оружия. Тогда говорилось, что в рамках санкций компании "Аэрофлот" запретят летать в США и взаимная торговля может сократиться до минимума.

66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию нашли без сознания в парке на скамейке в Солсбери 4 марта. Британские власти посчитали отравление Скрипалей на территории Великобритании применением боевого химического оружия и обвинили в этом Россию. В ответ на это из Великобритании были высланы 23 российских дипломата, а всего в знак солидарности с Великобританией более 150 российских дипломатов выслали 30 других стран.

МИД РФ и российские власти продолжают отрицать, что Россия и ее спецслужбы имели отношение к производству "Новичка" или к отравлению Скрипалей.

"Настоящее время"
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